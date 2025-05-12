Пожар вспыхнул в особняке певца Цоя в Подмосковье: в каком состоянии артист

Экс-участник MBAND Цой рассказал о пожаре в его особняке в Подмосковье

Пожар произошел в загородном доме певца Анатолия Цоя в Московской области. В результате возгорания сильно обгорел предбанник жилища, однако сам экс-участник MBAND не пострадал, сообщает РЕН ТВ .

«Со мной все хорошо», — рассказал Цой.

По словам музыканта, возгорание удалось вовремя обнаружить, однако пожарная система сработала поздно. Цой вызывал спасателей на место происшествия.

По данным StarHit, огонь в доме музыканта вспыхнул 12 мая примерно в 11:00 по местному времени. Пламенем была объята одна из пристроек особняка.

Ликвидировавшие пожар сотрудники МЧС считают, что возгорание могло вспыхнуть из-за короткого замыкания в проводке.