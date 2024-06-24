Пожар во время теракта в Дербенте уничтожил свитки Торы

При теракте в Дербенте в синагоге были утрачены хранившиеся свитки Торы. Они сгорели в пожаре, сообщает РИА Новости .

В результате теракта в Дербенте и Махачкале загорелись православные церкви и синагоги. Их предстоит восстановить.

Дербентская синагога, построенная в 1914 году и считавшаяся предметом исторического и архитектурного наследия республики Дагестан, была практически полностью уничтожена внутри во время пожара.

В огне были утеряны свитки Торы, которые обычно хранятся в количестве не менее трех штук в синагоге и выносятся на празднике.

Президент Федерации еврейских общин раввин (ФЕОР) Александр Борода отметил, что для восстановления каждого свитка придется вручную писать новый.

Свиток Торы — это рукописный свиток, используемый для еженедельного публичного чтения в синагоге. Его написание дозволяется только специально подготовленному переписчику в соответствии со строгими канонами.