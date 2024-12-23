Пожар в здании со стройматериалами в Чечне потушили на 1,5 тыс «квадратов» Происшествия сегодня в 16:29 Фото - © МЧС России

Пожар в здании в чеченском селе Беркат-Юрт потушен на площади 1,5 тыс. кв. м. Были задействованы 53 сотрудника и 8 единиц техники МЧС РФ, сообщает пресс-служба чрезвычайного министерства.

Удалось спасти строение на площади 1,1 тыс. кв. м. Также целым остался стройматериал на площади 2 тыс. «квадратов». Из огня работники МЧС РФ достали баллон с газом. Причину возгорания выясняют. Ранее сообщалось, что здание со стройматериалами в Беркат-Юрте охватил сильный пожар. Часть конструкции разрушилась.