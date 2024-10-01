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Пожар в здании кафе на северо-востоке Москвы ликвидирован

Возгорание в здании кафе на северо-востоке столицы полностью ликвидировано. В результате ЧП пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Сообщение о пожаре поступило во вторник в 17:04 по адресу: Москва, улица Складочная. Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения выяснили, что горит здание кафе. Площадь возгорания составила около 30 кв. м.

В настоящее время пожар в здании кафе полностью ликвидирован. Информации о пострадавших не поступало.

В ликвидации возгорании был задействован 21 сотрудник МЧС и 6 единиц спецтехники.

Ранее стало известно, что на северо-востоке Москвы одновременно вспыхнули 7 кафе, которые расположены вплотную друг к другу. В настоящее время причина пожара не называется.