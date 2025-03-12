Пожар в здании Детского мира на Лубянке ликвидирован

Пожарные ликвидировали возгорание, возникшее в здании Центрального детского мира на Лубянке, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Сообщение о пожаре по адресу: Театральный проезд, д. 5, стр. 1 поступило в экстренные службы в 16:45.

Когда пожарные прибыли на место ЧП, то увидели, что горит витрина на 1 этаже. Огонь вспыхнул в пекарне Cinnabon.

Возгорание было потушено на площади 2 кв. м. К тушению привлекали 18 человек личного состава и 5 единиц техники.

Из здания ЦДМ самостоятельно эвакуировались 100 человек. Никто не пострадал.