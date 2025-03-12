Пламя на витрине: опубликованы кадры пожара в Детском мире на Лубянке

В Сети появились кадры возгорания в Детском мире на Лубянке
Происшествия
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В соцсетях появилась видеозапись, на которой запечатлен пожар, разгоревшийся в здании Центрального детского мира на Лубянке. Кадры публикует Mash.

Судя по видео, эпицентр возгорания находится на первом этаже здания — в пекарне Cinnabon. С улицы видно, как полыхает витрина.

Людей эвакуировали из торгового центра, никто не пострадал. Сработала система пожаротушения.

Сейчас место ЧП оцеплено, там работают оперативные службы.