Пламя на витрине: опубликованы кадры пожара в Детском мире на Лубянке
В Сети появились кадры возгорания в Детском мире на Лубянке
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В соцсетях появилась видеозапись, на которой запечатлен пожар, разгоревшийся в здании Центрального детского мира на Лубянке. Кадры публикует Mash.
Судя по видео, эпицентр возгорания находится на первом этаже здания — в пекарне Cinnabon. С улицы видно, как полыхает витрина.
Людей эвакуировали из торгового центра, никто не пострадал. Сработала система пожаротушения.
Сейчас место ЧП оцеплено, там работают оперативные службы.