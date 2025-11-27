сегодня в 08:46

Пожар в ресторане «Роза ветров» в Солнечногорске полностью потушили

Пожар в ресторане «Роза ветров» в поселке Голубое в подмосковном городском округе Солнечногорск полностью потушили. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Никто не пострадал.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Подмосковью напомнили, что во время прихода холодов начинается пожароопасный период.

Жителям региона порекомендовали провести ремонт электрической проводки, сломанных выключателей, розеток. Отопительные электроприборы нужно размещать на расстоянии от штор, мебели.

Пожар в ресторане «Роза ветров» в поселке Голубое в Солнечногорске произошел вечером 26 ноября. В Сети появилась видео со зданием, которое горело сильным пламенем.

Пожар происходил в двухэтажном здании на площади 750 квадратных метров. Были эвакуированы 15 человек. На первом этаже находится ресторан, на втором офисы.

