сегодня в 13:59

Пожар в деревянном доме на севере Москвы потушили

Специалистам удалось полностью потушить пожар, вспыхнувший в жилом деревянном доме на севере Москвы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу.

Принятыми мерами горение ликвидировано. Ранее сообщалось, что в результате пожара есть пострадавший.

Отмечалось, что медики осмотрели владельца жилья. Он сказал, что других людей в доме во время пожара не было.

Одноэтажный деревянный дом загорелся в субботу по адресу: Ленинградское шоссе, д. 305. Огонь распространился на 100 «квадратах».

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.