Человек пострадал при пожаре в деревянном доме на севере Москвы Происшествия сегодня в 13:35 Фото - © Медиасток.рф

Специалисты ГУ МЧС России по Москве спасли человека во время пожара в жилом деревянном доме на севере города. Он пострадал.

Сейчас работы по тушению продолжаются. Возгорание локализовано. Пожар произошел по адресу: Ленинградское шоссе, д. 305. Загорелся одноэтажный деревянный дом на площади 100 «квадратов». Ранее сообщалось, что медики осматривали хозяина жилья. По его словам, других людей внутри здания не было. Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.