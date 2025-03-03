Пожар в Басманном дворе в центре Москвы ликвидирован
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Пожар в здании на Спартаковской площади в центре столицы полностью ликвидирован, площадь возгорания составила на 100 кв. м, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
Ранее на территории культурно-делового кластера Басманный двор вспыхнула кровля двухэтажного административного здания.
К тушению привлекались 80 спасателей и 24 единицы спецтехники.
Сотрудники МЧС не допустили дальнейшего распространения огня. Информация о пострадавших не поступала.