Пожар в ангаре на территории столичного таксомоторного парка потушили
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Пожарные ликвидировали возгорание, возникшее в ангаре, который находится на территории таксомоторного парка на юге столицы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.
Пожар по адресу: 1-й Нагатинский проезд, д. 14, разгорелся во вторник утром — вспыхнул одноэтажный ангар.
К тушению огня привлекали 35 человек личного состава и 11 единиц техники.
В результате происшествия погибших нет. Причины пожара устанавливаются.