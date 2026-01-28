сегодня в 19:23

Пожар произошел в здании с бутиком Rendez-Vous в Куршевеле

В Куршевеле сгорело здание бутика Rendez-Vous, где проходил скандальный VIP-корпоратив российской обувной сети, сообщает Baza .

Возгорание началось на мансарде пятизвездочного отеля Le Grandes Alpes. Свыше 260 человек эвакуировали с места ЧП. Локализовать пожар быстро не удалось, поэтому появилась угроза, что огонь перекинется на соседний отель Le Lana.

В тушении огня на курорте принимали участие более 140 пожарных. По информации французского издания Ici, четверо спасателей в ходе ликвидации огня получили незначительные травмы. Причина возгорания не установлена.

В пострадавшем от пожара здании находится бутик российской сети Rendez-Vous, где в начале января провели скандальный VIP-корпоратив бренда.

Ранее префектура департамента Савойя рассказала, что эвакуация прошла спокойно, никто не пострадал. Все эвакуированные клиенты смогли разместиться в других отелях курорта.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.