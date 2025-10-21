Пожар произошел в здании бизнес-центра Москвы из-за короткого замыкания

сегодня в 19:51

Возгорание произошло в одном из помещений бизнес-центра на Новоданиловской набережной из-за короткого замыкания, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

На место прибыли пожарно-спасательные подразделения. Загорание произошло в помещении на пятом этаже 11-этажного административного здания бизнес-центра.

Выяснилось, что огонь появился из-за короткого замыкания в потолочном пространстве. Он распространился на площади 2 кв. м.

Система пожаротушения погасила огонь. До этого из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек, никто не пострадал.

Ранее отмечалось, что 21 октября пожар произошел бизнес-центре «Данилов Плаза». Очевидцы говорили, что огонь шел из технического помещения.

