В Москве бизнес-центр эвакуируют из-за пожара

сегодня в 19:04

Пожар произошел в столичном бизнес-центре «Данилов Плаза», утверждает «Осторожно, Москва» со ссылкой на очевидцев. Предварительно, пламя вспыхнуло на 5 этаже, где находится редакция новостного портала NEWS.ru. В здании провели эвакуацию людей.

Бизнес-центр располагается на Новоданиловской набережной. Очевидцы утверждают, что пожар начался в техническом помещении.

На месте происшествия работают сотрудники спасательных служб. Информации о наличии пострадавших пока не поступало.

Прочие обстоятельства устанавливаются. Причины возгорания неизвестны.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.