В Москве бизнес-центр эвакуируют из-за пожара
Пожар произошел в столичном бизнес-центре «Данилов Плаза», утверждает «Осторожно, Москва» со ссылкой на очевидцев. Предварительно, пламя вспыхнуло на 5 этаже, где находится редакция новостного портала NEWS.ru. В здании провели эвакуацию людей.
Бизнес-центр располагается на Новоданиловской набережной. Очевидцы утверждают, что пожар начался в техническом помещении.
На месте происшествия работают сотрудники спасательных служб. Информации о наличии пострадавших пока не поступало.
Прочие обстоятельства устанавливаются. Причины возгорания неизвестны.
