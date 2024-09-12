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Пожар произошел в районе химпредприятия в Сергиево-Посадском округе

Возгорание произошло в районе химического предприятия «Скоропусковский синтез» в Сергиево-Посадском городском округе, сообщил в своем Telegram-канале местный репортер Андрей Трофимов.

Он добавил, что на место ЧП уже отправились пожарные, машины скорой помощи и реанимации.

На видео, присланном очевидцем, видно, как расстилающийся серый дым поднимает над деревьями и зданиями, видны оранжевые всполохи огня.

Ранее лесной пожар потушили в Солнечногорске. Он охватил площадь в 0,25 га. Ликвидация огня заняла более трех часов.