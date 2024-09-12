Лесной пожар ликвидировали в Солнечногорске

Накануне в Крюковском участковом лесничестве, в 1 км от микрорайона Адмиралтейский села Алабушево округа Солнечногорск местные жители обнаружили возгорание на площади 0,1 га и сообщили об этом по телефону 112. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

На место незамедлительно было направлено 6 единиц техники и 13 человек личного состава лесопожарных формирований.

Впоследствии из-за сильного ветра площадь увеличилась до 0,25 га.

Потребовалось 3 с небольшим часа, чтобы ликвидировать пожар.

Пожар был низовым. Причина пожара — действия человека.

Подозреваемые в поджоге установлены. Ведутся следственные действия. Материалы о пожаре направлены в надзорные органы для того, чтобы наказать виновных.

За поджог, который привел к лесному пожару, последует административная и уголовная ответственность:

для физических лиц — до 60 тыс. рублей;

для должностных лиц — до 110 тыс. рублей;

для юридических лиц — до 2 млн рублей.

лишение свободы на срок до 10 лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что более 40% территории региона составляют леса, поэтому власти должны быть во всеоружии в пожароопасный сезон.

«По прогнозам лето в нынешнем году будет жарким. Это хорошо для тех, кто проводит отпуск и каникулы у нас. Но вместе с тем, напоминаю, что почти 43% территории в Подмосковье — леса, поэтому нам необходимо быть во всеоружии, когда наступит теплая погода», — сказал Воробьев.