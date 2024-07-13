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Пожар произошел в постройке около станции метро «Лермонтовский проспект»

Частная постройка загорелась на юго-востоке Москвы, пожар виден на выходе из метро, сообщает «МК: срочные новости» .

Инцидент произошел возле станции «Лермонтовский проспект» утром в субботу.

От постройки идет густой черный дым, над деревьями видны языки пламени. Недалеко от места пожара находятся многоквартирный дом и магазин.

Ранее баллонный газ взорвался в доме в деревне Савино в городском округе Ступино. В результате ЧП пострадала семья с тремя детьми.