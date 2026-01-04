Пожар произошел в подвале здания на Комсомольской площади в столице
Фото - © РИАМО, Пелагия Тихонова
На Комсомольской площади в Москве загорелся подвал одноэтажного складского здания, информации о пострадавших не поступало, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС РФ.
На месте ЧП работают пожарно-спасательные подразделения.
В подвале загорелась печатная продукция. Огонь уже локализован, а также потушено открытое горение.
Ранее пожар произошел в многоэтажном доме в районе Нагатино-Садовники в Москве. Огонь охватил площадь 20 кв. м.
