Пожар произошел в гостинице «Метрополь» в центре Москвы
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В четверг в здании гостиницы в Театральном проезде Москвы произошел пожар, его ликвидировали сотрудники МЧС РФ, сообщает пресс-служба ведомства.
Огонь вспыхнул вследствие сварочных работ. Загорелся короб вентиляции. Посетителей и персонал эвакуировали.
Площадь пожара составила 0,5 «квадрата». На место ЧП выезжали 22 человека личного состава.
Как добавили в ТАСС, пожар произошел в ресторане на первом этаже гостиницы «Метрополь».
Ранее в Королеве загорелся торговый центр. Прокуратура контролирует установление причин пожара.