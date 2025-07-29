Пожар произошел на территории школы в Москве

Огонь охватил четыре строительные бытовки на территории реконструируемой школы в Москве на Ясном проезде, д. 21, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

На место прибыли пожарно-спасательные подразделения. Специалисты оперативно локализовали возгорание на площади 40 кв. м.

В данный момент пожарные принимают все необходимые меры, чтобы полностью потушить огонь. Информации о пострадавших на данный момент не поступало. На месте происшествия работают 34 специалиста. Также задействовано 10 единиц техники.

Ранее строящееся здание загорелось на севере столицы. Пострадали двое рабочих.