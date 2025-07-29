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Двое рабочих пострадали при пожаре в строящемся здании на севере Москвы

В результате пожара, вспыхнувшего в строящемся здании на севере столицы, пострадали двое рабочих. Они оказались в огненной ловушке, сообщает ГУ МЧС России по Москве.

Пламя возникло на нижних этажах, тогда как рабочие находились наверху. Мужчины оказались буквально отрезаны от выхода.

Всего в ловушку попали 32 человека. Спасателям удалось их вывести. Двум рабочим, которые надышались дыма, потребовалась помощь медиков.

29 июля пожар произошел в строящемся здании на Большой Академической улице, 85. По данным МЧС, происходило загорание строительных материалов на площади 30 кв. м. и кабель-канала — 60 погонных метров.

Огонь удалось полностью потушить. Пожар ликвидирован.