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Пожар произошел на территории бассейна в Новой Москве

В Новой Москве загорелась территория бассейна. На месте происшествия полыхает сильнейший огонь, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

Пожар возник в городе Московский. Судя по опубликованным в Сети кадрам, территория бассейна охвачена сильным огнем. Над горящей конструкцией клубится серый дым.

По словам очевидцев, на место происшествия уже выехали оперативные службы.

Причины пожара на данный момент неизвестны.

Ранее пожар вспыхнул в квартире на 13 этаже жилого дома на северо-востоке Москвы. Из-за теплового потока там выбило окна.