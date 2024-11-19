Тепловым потоком выбиты окна: МЧС рассказало о пожаре на северо-востоке столицы
Окна вылетели из-за пожара в квартире на северо-востоке столицы
Фото - © скриншот
В квартире на 13 этаже жилого дома на северо-востоке Москвы произошел пожар, из-за теплового потока выбиты окна, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
Пожарные потушили пламя на общей площади 7 кв. м.
Пострадавших в данном инциденте нет.
Огонь разгорелся в квартире дома на Маломосковской улице. Были выбиты окна на балконе. Выяснением причин случившегося занимаются специалисты.