Пожар произошел на сельскохозрынке «Новоясеневский» в Москве

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На территории рынка на юго-западе столицы случился пожар

Днем 21 июня на сельхозрынке в Новоясеневском тупике в Москве произошел пожар. Из-за этого в районе происшествия ограничили движение транспорта, сообщили в Госавтоинспекции Москвы .

Предварительно известно, что пожар на рынке произошел в районе дома № 4. Согласно данным из открытых источников, речь идет о рынке «Новоясеневский».

Инспекторы ГАИ обеспечили беспрепятственный проезд спасателей к месту возгорания для его последующей ликвидации. По данным ТАСС, огонь потушили на площади 150 кв. м.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются компетентными специалистами.

Ранее в Москве эвакуировали всех посетителей торгового центра «Щука». По словам очевидцев, на месте работала Росгвардия.