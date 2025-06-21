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Посетителей эвакуировали из ТЦ «Щука» на северо-западе Москвы

В Москве сотрудники ТЦ «Щука» эвакуировали всех посетителей из здания на Щукинской улице, 42. Толпы людей стоят у входа в торговый центр и ждут, когда снова смогут войти обратно, сообщает «Осторожно, Москва» .

«Приехала машина Росгвардии, два человека в полной амуниции вошли в здание», — сообщают очевидцы.

Что стало причиной для эвакуации, уточняется. В здании ТЦ сработала сигнализация, в объявлении по громкой связи было сказано, что нужно срочно выйти на улицу по техническим причинам.

На момент публикации заметки информации о пострадавших не поступало.

Ранее сотрудники МЧС эвакуировали всех из театра им. Щукина на Новом Арбате. Причиной стал пожар на шестом этаже.