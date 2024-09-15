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Пожар площадью 4,4 тыс кв м произошел на заводе в ЛНР

Цех алюминиевого завода горит в районе села Степное в ЛНР, площадь пожара составила 4,4 тыс. «квадратов», сообщает пресс-служба местного главка МЧС.

Огонь перекинулся на цех готовой продукции из-за ландшафтного пожара.

На месте ЧП работают пожарно-спасательные подразделения. Специалисты уже ликвидировали открытое горение.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, в регионе за сутки случилось свыше 50 ландшафтных пожаров. А штормовой ветер сильно осложняет работу пожарных по тушению огня.