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Пожар на свалке в Нижегородской области охватил территорию почти в 20 тыс кв м

В ночь сна воскресенье произошло возгорание на полигоне ТБО в Нижегородской области, который принадлежит региональному оператору, сообщил глава Городецкого округа региона Александр Мудров с своем Telegram-канале .

По его словам, утром площадь пожара составила около 20 тыс. «квадратов». На свалке горят карты № 2 и 3. На месте ЧП работают пожарные службы и техника регоператора.

Глава округа отметил, что не будет пока говорить предположительные причины возгорания. Позднее их назовут специалисты. Они проведут расследование для установления всех обстоятельств ЧП.

Также был организован муниципальный штаб для контроля за ситуацией.

Ранее возгорание произошло в здании посольства РФ в районе Поситос в Монтевидео. Предварительно, причиной пожара стал вспыхнувший кондиционер.