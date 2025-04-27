Здание российского посольства загорелось в Уругвае

сегодня в 11:43

Возгорание произошло в здании посольства РФ в Уругвае

Возгорание произошло в здании российского посольства в районе Поситос в Монтевидео. По предварительной информации, причиной пожара стал вспыхнувший кондиционер, сообщает SHOT .

На опубликованных кадрах видно, как из окна здания валят клубы дыма. На место ЧП прибыли городские экстренные службы.

Предварительно, в результате возгорания погибших и пострадавших нет. Всех сотрудников оперативно эвакуировали из здания.

Пожарно-спасательным подразделениям пришлось прорезать решетку на окнах, чтобы добраться до воздуховода, из которого выходил большой столб дыма.