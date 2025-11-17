сегодня в 13:41

Пожар на стройке элитного ЖК Le Dome в Москве потушили

Специалистам удалось ликвидировать пожар на элитной стройке в центре столицы. Информации о пострадавших не поступало, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу Москве.

Пожар произошел на строительных лесах с 1 по 5 этаж возле здания в районе Соймоновского проезда около храма Христа Спасителя. Там рабочие строят ЖК Le Dome. Кроме того, горели стройматериалы во дворе.

Тушением огня занимались 77 человек и 22 единицы техники.

Ранее появилось видео сильного задымления в центре столицы. На опубликованных кадрах видно, как в небе клубится густой черный дым.

