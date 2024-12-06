Пожар на складе Ozon в столичном Саларьеве не нанес значительного ущерба

На складе Ozon в московском Саларьеве произошел пожар. Площадь возгорания не превысила 20 кв. м. Значительного ущерба компания не понесла, сообщает пресс-служба Ozon.

В компании подчеркнули, что во время пожара никто не пострадал. Пожарные системы сработали штатно. Все 400 сотрудников были эвакуированы в течение пяти минут. Огонь потушила служба безопасности еще до приезда пожарных.

«Мы сотрудничаем с МЧС и устанавливаем причину инцидента», — говорится в сообщении пресс-службы.

Пожар нанес незначительный ущерб. Первый и третий блоки склада продолжают работу. Поврежденный блок также продолжит работу после проветривания. Доставка некоторых заказов может задерживаться. Клиентов об этом проинформируют и вернут деньги тем, кому будет необходимо.

Ранее сообщалось о пожаре на складе Ozon. Предположительно, возгорание произошло из-за короткого замыкания в китайском портативном зарядном устройстве.