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Пожар на рынке Дмитровского округа удалось локализовать на площади 600 кв м

В Подмосковье огнеборцы локализовали пожар на рынке, сообщает МЧС России .

27 июня вечером в деревне Бабиха Дмитровского городского круга начался сильный пожар. Огонь охватил торговые ряды на 600 квадратных метрах.

В ликвидации пожара задействованы 20 специалистов и 5 единиц спецтехники. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее пожар произошел высотном здании во Фрязине. В результате трагедии, по предварительным данным, погибли 6 человек, возбуждено уголовное дело.