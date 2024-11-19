Пожар на предприятии по производству майонеза под Воронежем потушили

На атакованном дронами ВСУ предприятии Воронежем эвакуировали персонал
Происшествия

На атакованном дронами ВСУ предприятии по производству майонеза в Каменском районе Воронежской области эвакуировали персонал, сообщил губернатор Александр Гусев.

"Пожарные ликвидировали возгорание на предприятии в Каменском районе, которое было атаковано БПЛА", - написал Гусев в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, пострадавших нет. Персонал эвакуировали.

Ранее сообщалось, что беспилотники ВСУ атаковали Евдаковский масложировой комбинат, выпускающий майонез.