Пожар на предприятии по производству майонеза под Воронежем потушили
На атакованном дронами ВСУ предприятии Воронежем эвакуировали персонал
На атакованном дронами ВСУ предприятии по производству майонеза в Каменском районе Воронежской области эвакуировали персонал, сообщил губернатор Александр Гусев.
"Пожарные ликвидировали возгорание на предприятии в Каменском районе, которое было атаковано БПЛА", - написал Гусев в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, пострадавших нет. Персонал эвакуировали.
Ранее сообщалось, что беспилотники ВСУ атаковали Евдаковский масложировой комбинат, выпускающий майонез.