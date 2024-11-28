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Пожар на площади 4200 «квадратов» в Климовске локализован спасателями

Подмосковные огнеборцы локализовали пожар площадью 4200 квадратных метров на предприятии в Климовске, в настоящее время ведутся работы по его ликвидации, сообщает пресс-служба МЧС России .

Возгорание на предприятии по производству мебели произошло 28 ноября. Огонь стремительно распространялся, из-за этого спасателям пришлось задействовать в тушении специальный поезд.

Над ликвидацией горения работают 120 специалистов, которые привлекли 38 единиц спецтехники. К моменту публикации заметки пожар удалось локализовать.

МЧС России показало видео работы своих сотрудников. На опубликованных кадрах видно, как спасатели тянут специальные шланги от пожарного поезда к месту пожара и проливают строения.