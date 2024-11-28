Пожарный поезд стягивают к горящему предприятию в Подмосковье

сегодня в 10:58

МЧС задействует пожарный поезд для ликвидации возгорания в Климовске

К месту возгорания на предприятии в подмосковном Климовске следует пожарный поезд. Площадь пожара увеличилась до 1300 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России.

Огнем объято помещение по производству и хранению мебели и лакокрасочных изделий. Изначально пожар охватил 1 тысячу квадратных метров, однако вскоре пламя распространилось еще на 300 «квадратов».

Возгорание в Климовске ликвидируют 60 огнеборцев с привлечением 20 спецмашин. Информации о наличии пострадавших при ЧП не поступало.

Ранее в Сети появилось видео сильного пожара в Климовске. Возгорание началось 28 ноября примерно в 10:00 по московскому времени.