Пожар ликвидирован: еще двух человек спасли при пожаре в пятиэтажке в Москве

сегодня в 12:47

Сотрудники МЧС потушили возгорание в квартире на востоке Москвы

Пожарные ликвидировали возгорание в квартире пятиэтажного жилого дома, расположенного на востоке столицы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

В понедельник днем поступило сообщение о пожаре по адресу: Алымов переулок, дом №17, корп. 2.

Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения установили, что горит квартира на пятом этаже 5-этажного жилого дома. В ходе тушения возгорания сотрудники МЧС спасли 3 человек, их передали врачам для осмотра и оказания необходимой медпомощи.

К настоящему моменту возгорание ликвидировано. Специалисты провели тепловизионную проверку кровли здания, скрытых очагов не обнаружено.