Человека спасли из горящей квартиры на востоке Москвы
Фото - © МЧС Москвы
Квартира загорелась в многоэтажке на востоке столицы. Ликвидация возгорания продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.
Сообщение о пожаре по адресу: Алымов переулок, дом № 17, корп. 2, поступило в понедельник днем.
Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения установили, что горит квартира на пятом этажа 5-этажного жилого дома.
При помощи автолестницы сотрудники МЧС спасли человека. В настоящее время ликвидация пожара и спасение людей продолжаются.
К данному моменту информации о пострадавших и площади возгорания нет.