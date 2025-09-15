сегодня в 12:19

Человека спасли из горящей квартиры на востоке Москвы

Квартира загорелась в многоэтажке на востоке столицы. Ликвидация возгорания продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Сообщение о пожаре по адресу: Алымов переулок, дом № 17, корп. 2, поступило в понедельник днем.

Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения установили, что горит квартира на пятом этажа 5-этажного жилого дома.

При помощи автолестницы сотрудники МЧС спасли человека. В настоящее время ликвидация пожара и спасение людей продолжаются.

К данному моменту информации о пострадавших и площади возгорания нет.