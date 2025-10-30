Поздняков «воскрес»

Основатель экстремистского объединения «Мужское государство»* Владислав Поздняков вышел на связь после новостей о его «убийстве» в Индонезии. В личном Telegram-канале блогер признался, что инсценировал свою смерть ради «инфоповода» и «эмоций».

Поздняков записал новые голосовые сообщения и рассказал, что специально распространил слухи о смерти и фотографии «застреленного» себя.

«Так, а какие ко мне претензии? Вы же все здесь ради этого и сидите. <…> Вы же уже реально как нарики (наркоманы — ред.), н****, дофаминозависимые, б****, зависимые от инфоповодов. Вас уже не вставляет СВО, б****, вам новые войны подавай, теракты, какие-то потрясения. Я вам даю это!» — сказал блогер.

Стоит отметить, что Поздняков и ранее инсценировал свою смерть.

Ранее в СМИ распространилась информация, что Позднякова якобы застрелили около отеля в Индонезии. Позже российское посольство и представители индонезийской гостиницы заявляли, что не могут подтвердить информацию о смерти блогера. Поздняков «подогревал» слухи тем, что хранил молчание в Telegram-канале, пока по Сети распространялись новости о его «убийстве».

* Межрегиональное объединение «Мужское государство» внесено в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга