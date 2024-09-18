Повыбивало окна и двери: появились кадры из Торопца, пережившего атаку БПЛА

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Опубликовано видео обстановки в Торопце Тверской области после атаки БПЛА

Очевидцы запечатлели обстановку в Торопце Тверской области после атаки украинских беспилотников на регион и начавшегося пожара. Жители сняли разрушения на видео, сообщает Baza .

Судя по кадрам, во многих жилых зданиях и магазинах выбило окна и двери. У некоторых домов повреждены крыши и фасады, на дороге рядом с ними лежат шифер, оконные рамы и стекла.

По предварительным данным, в результате произошедшего пострадали около 20 человек. Они получили осколочные ранения.

Пожар начался в Торопце ночью в результате падения обломков БПЛА в ходе отражения массовой атаки силами ПВО. На месте происшествия работают все экстренные службы.

Ранее в городе объявили частичную эвакуацию. Как отмечает Baza, из Торопца уехали 7,5 тыс. человек.

Город находится на западе Валдайской возвышенности в 263 км к западу от Твери. В нем живет около 11,4 тыс. граждан.

В 2024 году Торопцу исполняется 950 лет. Он является одним из самых древних в Тверской области.

В городе расположен арсенал комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов. В 2018 году его строительство инспектировал экс-замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков, арестованный по делу о коррупции.