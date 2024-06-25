Поворот не туда: тягач ВСУ по ошибке притащил танк на российские позиции
Тягач ВСУ пропустил поворот и затащил танк Т-64БМ на российские позиции
Солдаты ВСУ транспортировали на тягаче MAN HX81 танк Т-64БМ и по ошибке привезли его на позиции к российским бойцам, сообщается в Telegram-канале «Воевода вещает».
Конфузная ситуация произошла недалеко от населенного пункта Очертино.
Военнослужащие ВС РФ, не ожидавшие такого развития событий, сначала опешили, а потом открыли огонь по незванным гостям.
В результате один украинский солдат погиб, второй попал в плен.
Ранее стало известно, что из учебного центра «Десна» в Черниговской области Украины могли сбежать шестеро вооруженных зеков, которые хотели вступить в ряды ВСУ.