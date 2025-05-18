Повис в воздухе: грузовик застрял на мосту над рекой Витим в Бурятии

Грузовик повис в воздухе, застряв на одном из самых опасных мостов России в Республике Бурятия, сообщает SHOT .

Инцидент произошел несколько дней назад на Витимском мосту в Муйском районе.

На опубликованных кадрах видно, как «Урал» правой стороной сорвался с узкого моста и тремя колесами повис в воздухе над рекой Витим. Затем автор видео утверждает, что не знает, как доставать автомобиль.

Витимский мост был построен как временный в 1981 году. Протяженность объекта составляет 570 метров, ширина — 3 метра, высота — 15 м. Затем мост признали аварийным и запретили его использовать. При этом новый мост через реку построен не был.

Ранее в Краснодарском крае сотрудники полиции задержали 48-летнего водителя грузовика, который пытался скрыться с места ДТП. Правоохранители потребовали остановиться, но мужчина лишь ускорился.