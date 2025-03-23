Поветкин бросил вызов рэперу Апачеву после вандализма в Судже и угроз ее жителям

Известный российский боксер Александр Поветкин бросил вызов блогеру и рэперу Акиму Апачеву после матерных граффити на зданиях в Судже Курской области и угроз возмущенным жителям города.

«Аким, вызов тебе уже от меня: если такой смелый, приезжай и попробуй выстоять хотя бы секунд 30», — написал олимпийский чемпион в своем Telegram-канале.

Он назвал недопустимым изрисовывать стены Суджи нецензурными граффити, а затем по-хамски отвечать возмущенным местным жителям, чтобы они приезжали в опасную зону и закрашивали данные «художества».

Также боксер возмутился реакцией на критику Апачева, который «забивал стрелки» женщинам. Поветкин добавил, что в ходе поединка объяснит музыканту, «как нужно относиться к месту, где гибли наши люди и где земля пропитана кровью наших бойцов-освободителей».

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн раскритиковал рэпера Апачева за граффити в Судже. По его словам, блогер будет оштрафован за административные правонарушения.