«Пиар на крови»: Хинштейн раскритиковал рэпера Апачева за граффити в Судже

Хинштейн пообещал, что блогера Апачева оштрафуют за граффити в Судже

Блогер и рэпер Аким Апачев будет оштрафован за поездку в Суджу и демонстративную порчу имущества, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Ранее в Сети раскритиковали Апачева, который приехал в освобожденный город и оставил на домах матерные надписи. Это возмутило многих местных жителей. Сам Апачев предложил критикам приехать в закрытую для жителей Суджу и закрасить его надписи.

«Наши ребята продолжают освобождать Курскую область, отбивают населенные пункты. Вот там можно действительно продемонстрировать свою смелость и патриотизм! А хайп на трагедии недопустим», — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что действия блогера содержат три административных нарушения: запрет на въезд, использование ненормативной лексики и порча имущества. В понедельник в полицию и прокуратуру поступят соответствующие заявления.

По словам главы региона, в ответ на справедливые возмущения местных жителей Апачев хамски отвечает: «Кому не нравится, приезжайте и закрашивайте», а также вступает в конфликт и «забивает стрелки» женщинам, что является провокацией.

Хинштейн добавил, что власти региона пытаются удержать местных жителей от возвращения в свои дома в связи с высокой опасностью, а некоторые личности «позволяют себе нарушать запрет оперштаба и заниматься вандализмом».

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн подверг критике главу Суджанского района Юрия Дмитрюкова в связи с пассивной работой.