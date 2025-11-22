Повалили на землю и начали рвать: псы чуть не загрызли мальчика в Карпинске

Стая бездомных собак напала на 8-летнего мальчика в Карпинске Свердловской области. Ребенка едва не разорвали на куски. Возбуждено уголовное дело, сообщает Информационный центр СК РФ.

Подробности инцидента появились в Telegram-канале «Вечерний Карпинск». По словам очевидцев, около двух лет назад стая бездомных собак поселилась во дворе многоквартирного дома № 13 по улице Серова. Жители сообщают, что животные систематически проявляют агрессию, но компетентные органы не принимают мер к организации их отлова.

Проживают во дворе не просто обычные дворняги — среди них есть даже алабай. Накануне пес в компании других своих «товарищей» напал на ребенка, который возвращался домой с тренировки. Собаки повалили школьника на землю и начали разрывать.

К счастью, рядом были другие люди, они спали мальчика и отогнали животных.

По факту нападения собак возбуждено уголовное дело. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования.

Ранее труп разорванного собаками 10-летнего мальчика нашли в Красноярском крае. На него напали, когда он шел к знакомому пастуху, чтобы отправиться на выпас скота.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.