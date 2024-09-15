Потоп после сильного ливня: улицы Одессы ушли под воду

сегодня в 15:14

В Одессе началось наводнение после сильного ливня

На Одессу в воскресенье обрушился сильный ливень, в городе начался потоп, сообщает интернет-газета «Страна».

На видео очевидцев показано, как улицы затопила вода, машинам тяжело проезжать. В подвалы домов также льется мутный поток.

Горожане даже не пытаются укрыться от дождя под зонтами, потому что они не помогают.

Как пишут СМИ, за день выпала месячная норма осадков. Некоторые маршруты общественного транспорта в городе временно не курсируют.