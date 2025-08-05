Поток снес тысячи домов: деревню в Индии смыло из-за мощного наводнения

сегодня в 13:48

Мощнейшие потоки воды обрушились на деревню, расположенную на севере Индии. Населенный пункт был буквально стерт с лица земли, сообщает SHOT .

Трагические события оказались запечатлены на видео. В кадр попало то, как вода хлынула с горы, у подножия которой расположена деревня.

Сильнейшие потоки снесли тысячи домов, похоронив их под собой. Вода разрушала все на своем пути.

Из-за мощнейшего наводнения, произошедшего в деревне, могут быть жертвы. По данным местных СМИ, более 50 человек числятся пропавшими без вести.

Ранее сильный ливень обрушился на Московский регион. Вода затопила улицы и дороги, под Рузой даже размыло пешеходный мост.