Потерявшуюся в горах Киргизии альпинистку из РФ больше не будут спасать

Альпинистку из России, которая застряла в горах Киргизии, больше не планируют спасать. Погода стала хуже, скоро наступит зима, поэтому специалисты не верят в успешный исход, сообщает Mash .

Глава спасательной экспедиции Дмитрий Греков считает, что вероятность найти альпинистку живой, практически равна нулю. Шанс того, что ее получится снять с пика, еще меньше. Именно по этим причинам спасатели не хотят рисковать.

По словам Грекова, 23 августа погода ухудшится. Будут идти сильные снегопады. Повысится вероятность схода лавин. К тому же в сентябре в местности начинается зима. Уже сейчас на базе температура воздуха составляет 13 градусов мороза.

Спасательная команда из Италии пока не бросила планы. Она готова спасти Наталью и забрать тело погибшего альпиниста.

Ранее сообщалось, что 47-летняя россиянка сломала ногу на горе Дженгиш Чокусу в Киргизии, известной как Пик Победы 12 августа. Она до сих пор находится на высоте семь километров. С собой у женщины нет еды.