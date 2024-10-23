Потерявшихся рыбаков ищут в Якутии
Вертолет со спасателями вылетел на поиски рыбаков в Якутии
На поиски потерявшихся рыбаков в Алданском районе Якутии вылетел вертолет со спасателями, сообщили в Службе спасения республики Саха.
По данным ведомства, 25 сентября двое мужчин уехали на рыбалку. С 8 октября о них нет никаких сведений.
Поиск с помощью частной аэролодки не удался.
«На поиски пропавших людей из Якутска вылетел вертолет с четырьмя спасателями на борту», — сказано в сообщении ведомства.
Ранее спасателям удалось обнаружить одного выжившего на дрейфующем два месяца судне в Охотском море, два человека погибли.