Потерявшихся рыбаков ищут в Якутии

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Вертолет со спасателями вылетел на поиски рыбаков в Якутии

На поиски потерявшихся рыбаков в Алданском районе Якутии вылетел вертолет со спасателями, сообщили в Службе спасения республики Саха.

По данным ведомства, 25 сентября двое мужчин уехали на рыбалку. С 8 октября о них нет никаких сведений.

Поиск с помощью частной аэролодки не удался.

«На поиски пропавших людей из Якутска вылетел вертолет с четырьмя спасателями на борту», — сказано в сообщении ведомства.

Ранее спасателям удалось обнаружить одного выжившего на дрейфующем два месяца судне в Охотском море, два человека погибли.