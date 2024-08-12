сегодня в 17:09

Минобороны: ВСУ с начала вторжения в Курскую область потеряли до 1610 бойцов

Минобороны России в официальном Telegram-канале опубликовало сводку о потерях ВСУ с начала вторжения в Курскую область, на сегодняшний день противник лишился 32 танков и 1610 военнослужащих.

Киевский режим вторгся на территорию Курской области почти неделю назад. С этого момента российские военнослужащие активно защищают регион и оттесняют врага обратно.

С начала боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 1610 бойцов, 32 танка, 23 бронетранспортера и 136 боевых бронированных машин.

Также у Киева больше нет на вооружении 17 боевых машин пехоты, 47 машин, находящихся в пользовании ВСУ, а еще 4 зенитных ракетных комплексов, пусковой установки РСЗО и 13 орудий полевой артиллерии.

Вооруженные силы России продолжают ликвидировать технику противника, а также сокращать его присутствие на своей территории.