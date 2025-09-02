«Потекут слезы из всех дыр»: учительница угрожала школьнику изнасилованием в Иванове

В Иванове учительница угрожала школьнику найти людей, которые его изнасилуют, и заявила, что у него после этого «потекут кровавые слезы из всех дыр», сообщает «Лента.ру» .

В СМИ появилась аудиозапись разговора педагога и мальчика. На ней, по предварительным данным, учительница ивановской школы угрожает ученику.

Как пишет Kazanfirst, во время разговора женщина негативно отозвалась об отце школьника. А затем она пригрозила ребенку групповым изнасилованием, после которого у него «потекут кровавые слезы из всех дыр».

В СУ СК по области отметили, что следователи проводят проверку по статье 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).

