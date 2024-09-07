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Пострадавший при стрельбе в школе в штате Мэриленд умер в больнице

Подросток, пострадавший во время стрельбы в школе города Джоппатаун штата Мэриленд на востоке США, умер в больнице, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал ABC News.

Стрельба произошла в школе города Джоппатаун американского штата Мэриленд. В результате 15-летний подросток получил ранение. По предварительной информации, стрельба произошла из-за драки в мужском туалете на первом этаже школы.

Подозреваемым в стрельбе оказался 16-летний школьник. Его задержали.

Ранее одноклассница стрелка рассказала, как произошло нападение в школе в американском штате Джорджия, в результате которой погибли четыре человека, а девять пострадали.